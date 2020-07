Calciomercato Inter, Florenzi per la fascia | I dettagli

Novità importanti sul futuro di Alessandro Florenzi in vista del calciomercato estivo: l’agente del terzino esce allo scoperto. Le dichiarazioni

In attesa di scendere nuovamente in campo rispettivamente l’una contro l’altra, i destini di Roma ed Inter potrebbero tornare ad incrociarsi in ottica calciomercato. Alessandro Lucci, procuratore del laterale giallorosso Florenzi, è uscito allo scoperto rivelando alcuni retroscena sul più volte vicino passaggio al club nerazzurro. Ecco parte della sua intervista a ‘Il Foglio”.

Calciomercato, Inter-Florenzi: l’annuncio dell’agente

Lucci apre parlando proprio di Florenzi: “Alessandro è uno dei ragazzi più puri e sani mai conosciuti. Ha fatto la scelta del romanismo, non so se sia stata giusta o sbagliata“. Il procuratore del 29enne ha poi svelato un retroscena di mercato. “Due anni fa, a 27 anni, ha rinunciato a tanti soldi dall’Inter. Era a scadenza con i giallorossi per motivi di ritardo legati al club ed era pronto un quinquennale molto importante con l’Inter di Spalletti“.

Lucci dunque rivela quanto accaduto due stagioni fa, con il discorso che non è detto possa riaprirsi in futuro vista la stima di Conte per Florenzi. “Le bandiere stanno scomparendo, Alessandro ha rinunciato davvero a tanti soldi pur di restare alla Roma. Basta un attimo per distruggere quindici anni d’amore”.

Situazione dunque in divenire, difficile pensare che Florenzi possa rimanere alla corte di Fonseca, dopo il prestito di sei mesi al Valencia. L’Inter è stata vicinissima, la conferma dall’agente del classe 1991: i nerazzurri possono tornare alla carica.

