Roma-Inter, Conte ‘tuona’: “Squadra bistrattata!”

L’Inter è pronto a scendere nuovamente in campo dopo il poker rifilato alla SPAL. La compagine guidata da Conte affronterà la Roma all’Olimpico: l’annuncio dell’allenatore salentino

Tempo di conferenza stampa per Antonio Conte, contento dopo la vittoria convincente contro la SPAL. Lo stesso allenatore dell’Inter è tornato a parlare alla vigilia della delicata sfida contro la Roma, in programma domani all’Olimpico. Ecco una sua analisi: “Ora la squadra è apprezzata, mentre in passato è stata bistrattata troppo”. Inoltre, lo stesso tecnico leccese ha svelato i numerosi problemi durante la sua prima annata alla guida dei nerazzurri: “Abbiamo avuto una stagione tormentata per i troppi infortuni in difesa e a centrocampo. Sensi l’abbiamo avuto poco, poi sono arrivati gli stop anche per Barella e Gagliardini. Infine, c’è Vecino che soffre sempre a causa del programma al ginocchio”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, l’allenatore blinda il bomber | Paratici spiazzato

Calciomercato Juventus, super scambio in difesa | Offerta per l’ex Serie A