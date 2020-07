Calciomercato Juventus, contatti avviati | Parte l’assalto all’attaccante

La Juventus continua a muoversi sul calciomercato e mette nel mirino il bomber: avviati i contatti con calciatore e società

La Juventus vive una situazione particolare in quanto a un anno dall’arrivo da Maurizio Sarri non ha ancora effettuato quel salto di qualità che la società sperava di vedere. Il cambio in panchina è stato effettuato proprio per creare una macchina da guerra convincente ma fin ora ci sono stati tanti passi falsi anche a sorpresa.

La Supercoppa Italiana e la Coppa Italia sono le prime due competizioni già perse dai bianconeri, che ora possono rifarsi con la Serie A, dove c’è un vantaggio di sei punti dalla seconda in classifica, o magari anche in Champions League dove si ripartirà dal ritorno degli ottavi ad agosto.

Calciomercato Juventus, contatti con l’Arsenal e l’entourage di Lacazette

Nel frattempo Fabio Paratici lavora in ottica calciomercato ed è pronto ad andare a caccia di nuovi colpi. I bianconeri sono intenzionati a rinforzare l’attacco con una nuova prima punta, visto che attualmente è presente in rosa solo Gonzalo Higuain che tra l’altro potrebbe dire addio nelle prossime settimane.

Un nome nel mirino è sicuramente quello di Alexandre Lacazette e, secondo quanto riportato da Le10Sports, la Juventus sarebbe in contatto sia con il calciatore che con l’Arsenal. Per la riuscita della trattativa, però, i Gunners dovrebbero convincersi e dare il via libera per far partire il proprio attaccante.

Nelle ultime ore intanto Mikel Arteta ha confermato di essere un estimatore di Lacazette e ha confessato di volerlo trattenere anche in futuro. Il francese invece sarebbe pronto ad accettare una sfida stimolante.