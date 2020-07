Serie A, infortunio e stagione a rischio | Il comunicato

Brutte notizie per il gioiello di Serie A che si è fatto male nell’ultima giornata: la stagione è a forte rischio. Ecco il comunicato del club

Uno dei protagonisti della Serie A potrebbe aver chiuso anzitempo l’attuale stagione. Si tratta di Marash Kumbulla, talentuoso difensore dell’Hellas Verona conteso nelle ultime settimane da Lazio ed Inter. Il giocatore, infortunatosi nell’ultima partita contro la Roma, rischia di tornare direttamente l’anno prossimo. Ecco il comunicato del club di Setti.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Ronaldo Shock | Accordo e addio!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, per la panchina del Barcellona c’è anche De Zerbi!

Serie A, Kumbulla k.o: il comunicato del Verona

Hellas Verona in ansia per Marash Kumbulla. Così come Inter e Lazio che da tempo lottano per strappare al club gialloblù il gioiellino della difesa. Il comunicato del club veronese, però, non annuncia buone notizie:

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

“Gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 luglio, hanno evidenziato che Marash Kumbulla ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, futuro Pioli | Arriva l’annuncio

Il rischio concreto è che per Kumbulla, dopo una stagione da trascinatore, quella contro la Roma possa essere stata l’ultima partita con la maglia del Verona. Il giocatore difficilmente resterà alla corte di Juric: si attendono novità nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, non solo Lautaro | Messi vuole un altro big!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, CR7 vota Ancelotti | Primo colpo è ‘Galactico’