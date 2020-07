Calciomercato Milan, futuro Pioli | Arriva l’annuncio

Il Milan programma la prossima stagione con il calciomercato estivo che vedrà cambiamenti importanti alla rosa rossonera: arrivano le dichiarazioni di mister Pioli in conferenza stampa

Un Milan che non vuole fermarsi e che punta il Bologna di Mihajlovic per confermarsi in zona Europa League. Dal campo al calciomercato, in casa rossonera tiene banco il futuro di Stefano Pioli con l’ombra del tedesco Rangnick che si fa sempre più pressante in quel di Milanello. Si è espresso sul suo futuro sulla panchina del club di via Aldo Rossi proprio l’attuale mister rossonero, in conferenza stampa.

Calciomercato Milan, ecco Pioli in conferenza stampa

Alla vigilia della sfida di campionato contro il Bologna dell’ex Mihajlovic, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa. Le sue parole, in particolar modo, sul futuro della panchina rossonera: “Io sto benissimo a Milanello, la squadra e lo staff sono eccezionali ma adesso dobbiamo concentrarci per le ultime cinque gare di campionato”. Parole che rimandano il discorso sull’eventuale addio al ‘Diavolo’ al termine della stagione: “Non abbiamo tempo per pensare ad altre cose. Facciamo più punti possibili poi tireremo le somme e vedremo cosa accadrà”.

L’allenatore del Milan disinnesca dunque le voci sul suo futuro, con rumors arrivati in giornata di un possibile intoppo per la firma di Ralf Rangnick. Pioli, dunque, pensa al campo, con il futuro tecnico del club rossonero che ancora non si sa se e quando verrà annunciato.

Non è ancora dunque completamente da escludere l’ipotesi di una permanenza dell’ex allenatore di Fiorentina ed Inter in quel di Milanello. Chiuso il campionato, arriverà l’annuncio del Milan.

