Calciomercato Milan, occhio al futuro di Ibrahimovic | C’è l’annuncio

Calciomercato Milan, occhio al futuro di Zlatan Ibrahimovic: spunta fuori l’annuncio sullo svedese e su alcuni possibili colpi di scena

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è uno dei temi più caldi in casa Milan. Il fuoriclasse svedese, nonostante l’età, ha letteralmente cambiato il trend dei rossoneri, trasformando la squadra da quando è tornato all’ombra della Madonnina, lo scorso gennaio. Adesso, però, i dubbi su una sua permanenza restano e gli indizi si rincorrono di pari passo con le voci di corridoio. Intanto, spuntano fuori le parole di Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, che, sollecitato dai giornalisti su un eventuale approdo in Emilia-Romagna di Ibra, ha risposto così nel corso della conferenza stampa di vigilia: “Io e Zlatan siamo grandi amici e la nostra amicizia rimarrà intatta anche nei prossimi anni. Se per noi rappresenti ancora un’idea di mercato? Non so cosa succederà l’anno prossimo, ma sa ancora decidere le partite. Posso solo sperare che domani abbia un occhio di riguardo verso il suo amico, dato che sono un povero malato (ride ndr)“.

