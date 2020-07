Calciomercato Juventus, maxi affare col Chelsea | Sacrificato un big!

Calciomercato Juventus, clamorosa ipotesi di scambio col Chelsea: Kante ed Emerson nel mirino dei bianconeri, nell’affare ci finisce dentro un big

Continua la propria caccia sul mercato, la Juventus di Paratici & Co., che scruta con attenzione i campionati europei, alla ricerca delle occasioni migliori da sfruttare. Nonostante il colpo Arthur, i bianconeri starebbero passando al vaglio una serie di profili per il centrocampo ed uno di questi corrisponderebbe a quello di N’Golo Kante. Il centrocampista del Chelsea, infatti, potrebbe lasciare Londra dopo quattro anni coi Blues e la Juventus sembrerebbe molto, molto interessata ad accoglierlo nel campionato italiano. Un interesse che rischia di trasformarsi in trattativa, con le due dirigenze che presto potrebbero sedersi ad un tavolo per parlarne.

Juventus, che scambio col Chelsea: Szczesny per Emerson e Kante, l’ipotesi

Attenzione, però, ai rumors che filtrano dall’Inghilterra: la Juventus potrebbe presto accelerare per Kante ed imbastire una maxi-trattativa con il Chelsea. L’ipotesi sarebbe quella di uno scambio sull’asse Torino-Londra: per i cartellini del centrocampista francese e dell’esterno italo-brasiliano Emerson Palmieri (su di lui anche il pressing forte dell’Inter di Antonio Conte), la Vecchia Signora metterebbe sul piatto quello del polacco Szczesny più un sostanzioso conguaglio. D’altronde, i Blues sono alla ricerca di un portiere con cui alternare Kepa, che non ha pienamente convinto nella sua esperienza londinese. Ed un portiere esperto e prodotto calcistico della Premier League come il polacco potrebbe intrigare il Chelsea.

Voci e rumors di mercato che si rincorrono in una strana estate di calcio: in tempi di emergenza pandemica, lecito attendersi qualsiasi colpo di scena. La Juventus continua a sognare in grande.

