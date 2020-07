Calciomercato, la Serie A perde un big | Vola in Arabia Saudita

Calciomercato, la Serie A rischia di perdere uno dei suoi talenti migliori? Diego Perotti della Roma potrebbe lasciare l’Italia e volare in Arabia Saudita

In Serie A dall’estate dal 2014, Diego Perotti potrebbe presto lasciare il nostro campionato. Dopo le parentesi con Genoa e Roma, il fantasista argentino sembra ormai al capolinea nel calcio italiano. A rivelarlo è il quotidiano ‘Il Tempo’, che racconta della trattativa in corso tra Perotti e l’Al-Shabab, squadra che milita in Arabia Saudita. Il club mediorientale, però, sarebbe ancora al lavoro per strappare il sì totale del calciatore, prima di procedere ad un’offerta d’acquisto per il suo cartellino,. La prima proposta contrattuale girata all’argentino corrisponderebbe ad una cifra intorno ai 3 milioni di euro a stagione, mentre l’ex Genoa ed il suo entourage chiederebbero qualcosina in più.

