Juventus-Lazio, le formazioni UFFICIALI | Due sorprese per Sarri

Juventus e Lazio scenderanno in campo tra poco meno di un’ora all’Allianz Stadium: ecco tutte le scelte di formazione di Sarri ed Inzaghi in attesa del fischio d’inizio del big match

Un big match che potrebbe dare lo slancio definitivo al nono tricolore per la Juventus di Maurizio Sarri. Bianconeri che vogliono approfittare dello scontro diretto con la Lazio, allontanando di fatto anche l’Inter dalla corsa scudetto. Sarri si affida ad Higuain davanti con Ramsey sorpresa in mediana dal 1′. Inzaghi in formazione tipo, spera che Immobile possa tornare a segnare dopo un lungo digiuno.

Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. All.: Sarri.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Parolo, Anderson; Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi.

