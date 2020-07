Calciomercato Juventus, Sarri a rischio | Contatti con il sostituto!

Il prosieguo dell’avventura di Sarri sulla panchina della Juventus è in forte dubbio: i bianconeri avrebbero già avviato i contatti con il sostituto.

La posizione di Maurizio Sarri all’interno della Juventus si è complicata nelle ultime settimane. Se già aleggiavano dei dubbi riguardo al tecnico di Figline dopo la sconfitta con il Lione, la dirigenza bianconera sarebbe rimasta delusa dalle recenti prestazioni contro Milan, Atalanta e Sassuolo. Tre partite in cui la compagine guidata da Sarri è stata dominata dagli avversari sul piano del gioco, fallendo proprio nel predominio tattico per cui l’ex allenatore di Napoli e Chelsea era stato chiamato. La Juventus potrebbe aver già deciso riguardo all’esonero di Sarri: nelle ultime ore, infatti, la dirigenza bianconera avrebbe avviato i contatti con il possibile erede.

Calciomercato Juventus, Pochettino per il dopo Sarri | Contatti già avviati!

Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’ di Torino, la Juventus avrebbe già avviato i contatti con un intermediario per Mauricio Pochettino. L’ex tecnico del Tottenham potrebbe essere l’uomo scelto dai bianconeri per sostituire Maurizio Sarri in panchina. L’argentino piace molto alla dirigenza della ‘Vecchia Signora’, che ha apprezzato il lavoro svolto con i londinesi. Tutto dipenderà dal finale di stagione: se gli uomini di Sarri dovessero riuscire a conquistare lo scudetto ed a compiere un cammino importante in Champions League, la Juventus potrebbe non cambiare.

La sensazione, però, è che qualcosa si sia rotto e la dirigenza bianconera non riponga più grande fiducia in Sarri. E allora da Maurizio si potrebbe passare a Mauricio: è Pochettino il profilo più gradito dalla Juventus. In ogni caso, saranno settimane decisive per definire il destino del tecnico di Figline e della Juventus che verrà.

