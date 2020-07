Calciomercato Milan, affare da Barcellona | Contatti avviati!

Il Milan ha avviato i negoziati per un giocatore del Barcellona: filtra ottimismo dall’ambiente rossonero, ma i blaugrana devono concedere uno sconto.

La conferma di Stefano Pioli, arrivata all’improvviso al termine del match contro il Sassuolo, ha messo delle certezze nel futuro del Milan. Anche nella prossima stagione sarà il tecnico emiliano a guidare il club meneghino, con il quale ha raggiunto risultati straordinari nel campionato post-Covid. Adesso Pioli può programmare il mercato con la società e sembra aver indicato un obiettivo in casa Barcellona. Dalla Spagna rivelano che i negoziati fra i due club sarebbero già in stato avanzato e che per la fumata bianca potrebbe essere solo questione di tempo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo di scena per la panchina | Occhio al Barcellona

Calciomercato Milan, obiettivo Emerson Royal | Servono 30 milioni!

Secondo quanto rivelato da ‘El Mundo Deportivo’, il Milan sarebbe disposto ad uno sforzo economico importante per aggiudicarsi Emerson Royal. Il terzino destro brasiliano di proprietà del Barcellona, ma attualmente in prestito al Betis Siviglia, è stato fra le migliori rivelazioni della Liga e potrebbe rappresentare il profilo ideale per i rossoneri. Dopo il colpo Theo Hernandez, arrivato da Madrid, il ‘Diavolo’ potrebbe tentare di bissare l’operazione con i catalani. Il Milan ha già avviato i negoziati con i due club spagnoli, che hanno fissato il prezzo di Emerson a 30 milioni di euro. Una cifra considerata troppo alta dai rossoneri, che vorrebbero riuscire ad ottenere uno sconto.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, UFFICIALE: arriva Emery | Colpo dalla Juventus!

Sempre secondo il quotidiano iberico, filtrerebbe dell’ottimismo all’interno del Milan sul buon esito della trattativa. I rossoneri sono convinti che il club blaugrana possa venirgli incontro, concedendo un piccolo sconto sul terzino brasiliano; il Milano sembra disposto a spingersi fino a 20/25 milioni di euro. Nelle 33 presenze stagionali, Emerson Royal ha collezionato tre reti e ben sei assist. Il prossimo Theo Hernadez potrebbe essere a tinte verdeoro.

Il Milan vuole Emerson Royal per la prossima stagione, contatti avviati con il Barcellona: la richiesta è di 30 milioni, ma si potrebbe chiudere intorno ai 25 milioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, intrigo Ibrahimovic | La richiesta dello svedese

Nazionale, possibile cambio improvviso | Spunta già l’erede di Mancini

Calciomercato Juventus, Pochettino e il big del Tottenham | Ecco la contropartita