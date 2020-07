Calciomercato Juventus, Pochettino e il big del Tottenham | Ecco la contropartita

In Spagna sono sicuri: via Sarri e Juventus affidata a Mauricio Pochettino. Con l’argentino possibile tentativo in casa del Tottenham, ecco tutti i dettagli

Nuove voci, ancora più insistenti, circa l’arrivo di Pochettino alla Juventus al posto di Sarri. Insomma i bianconeri potrebbero passare da un Maurizio a un altro, compiendo quella che sarebbe una vera e propria rivoluzione. La prima straniera dall’addio di Deschamps, anche se all’epoca del francese la squadra era in Serie B per via di Calciopoli. Una rivoluzione ‘pesante’ sul piano economico, dato che l’argentino chiude, vuole, per non dire pretende uno stipendio da almeno 12 milioni di euro a stagione. Uno stipendio alla Conte, che ancora ci spera in un ritorno a Torino. Ma questa è un’altra storia…

Calciomercato Juventus, Son con Pochettino: la possibile offerta al Tottenham

L’attualità, o meglio i rumors di calciomercato ci dicono Pochettino, accostato di recente anche all’Inter. E noi a corredo avanziamo la possibilità che la società presieduta da Andrea Agnelli possa subito provare a regalargli un grande colpo. O meglio, un suo ‘fedelissimo’ ai tempi del Tottenham. Facile pensare e dire Eriksen, nome che ci sta tutto e per il quale non escludiamo – in caso davvero di approdo alla Juve dell’allenatore argentino – un tentativo da parte di Paratici, con una offerta di scambio. Con la stessa formula i bianconeri potrebbero invece provare a strappare il coreano Heung-min Son, anche lui facente parte degli ‘intoccabili’ del 48enne di Murphy quando era al timone degli ‘Spurs’. In realtà lo è anche adesso, con Mourinho, per questo sarebbe a dir poco arduo strapparlo ai londinesi.

Eventualmente possibile un’offerta sui 35 milioni di euro più il cartellino di Federico Bernardeschi. Son sarebbe il perfetto ‘gregario’ da mettere vicino a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, gli insostituibili di oggi della Juve.

