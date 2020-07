Udinese-Juventus, le formazioni UFFICIALI | Ronaldo per lo Scudetto!

Nel 35esimo turno di Serie A la compagine di Sarri e Cristiano Ronaldo potrebbe vincere lo scudetto: le formazioni ufficiali di Udinese e Juventus.

Il primo match point per lo scudetto della Juventus passa per la trasferta contro l’Udinese. Per Maurizio Sarri si tratterebbe del primo titolo importante in Italia, una successo che coronerebbe una carriera intera. Contro i friulani, il tecnico di Figline, si affida agli uomini più in forma: ancora panchina per Pjanic e in attacco conferma la coppia formata da Dybala e Cristiano Ronaldo. Il portoghese è alla ricerca del titolo di capocannoniere ed è a soli 5 reti da Lewandowski per la vittoria della ‘Scarpa d’Oro’. Ecco le formazioni ufficiali di Juventus ed Udinese.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Juventus beffata | Il Chelsea offre 9 milioni a stagione!

Udinese-Juventus, le formazioni ufficiali | Pjanic out, dentro Ramsey!

UDINES (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Troost-Ekong; Ter Avest, De Paul, Fofana, Sema, Zeegelaar; Nestorovski, Okaka. All. Gotti

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Rugani, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Ronaldo, Dybala. All. Sarri

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, colpo Alaba | Rummenigge allo scoperto

Nazionale, possibile cambio improvviso | Spunta già l’erede di Mancini

Calciomercato, UFFICIALE: arriva Emery | Colpo dalla Juventus!