Calciomercato, Juventus beffata | Il Chelsea offre 9 milioni a stagione!

Il sogno della Juventus per la trequarti potrebbe già essere stato infranto: il Chelsea gli ha offerto 9 milioni a stagione.

L’obiettivo dei bianconeri per i prossimi anni è quello di mantenere lo status raggiunto in Europa, tentando l’affondo per la tanto ambita Champions League. Per riuscirci la Juventus dovrà riuscire ad avere in rosa giocatori del calibro di Cristiano Ronaldo, che l’anno prossimo potrebbe essere alla sua ultima stagione a Torino. Agnelli si è preposto l’obiettivo di acquistare un ‘CR7’ con tutta la carriera davanti e Paratici ha messo nel mirino diversi profili. Uno di questi, però, potrebbe essere sfumato sul nascere: il Chelsea, infatti, avrebbe offerto al giocatore un contratto da 9 milioni di euro a stagione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo di scena per la panchina | Occhio al Barcellona

Calciomercato Juventus, Havertz verso il Chelsea | Si chiude ad 80 milioni!

Dopo averlo incontrato nei gironi di Champions League, la Juventus è rimasta folgorata da Kai Havertz. Il trequartista tedesco è il prototipo del calciatore moderno: forte fisicamente ed estremamente tecnico. Una macchina capace di realizzare 12 reti nell’ultima Bundesliga, che ha catturato l’interesse di tutte le big europee. La corsa al talento del Bayern Leverkusen potrebbe già essere terminata ed a spuntarla sembra essere il Chelsea. Il club londinese è letteralmente scatenato sul mercato.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, colpo Alaba | Rummenigge allo scoperto

I ‘Blues’ hanno già piazzato i colpi Werner e Ziyech, ma sono lontani dall’essere soddisfatti. Secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport’, il Chelsea avrebbe già raggiunto un accordo con Kai Havertz, che in Inghilterra guadagnerebbe 9 milioni a stagione. Inoltre anche le trattative con il Bayer Leverkusen sembrano essere in stato avanzato: i due club potrebbero trovare un’intesa intorno agli 80 milioni di euro. Il talento classe ’99 nella prossima stagione potrebbe essere agli ordini di Lampard. Niente da fare per la Juventus.

I bianconeri potrebbero aver già perso ogni speranza per Kai Havertz: Chelsea e Bayer Leverkusen starebbero per definire il trasferimento del trequartista tedeschi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, affare da Barcellona | Contatti avviati!

Nazionale, possibile cambio improvviso | Spunta già l’erede di Mancini

Calciomercato Juventus, Pochettino e il big del Tottenham | Ecco la contropartita