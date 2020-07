Calciomercato, Inter e Roma gelate | Niente prestito!

Il calciomercato di Inter e Roma vede un forte intoppo per il colpo in prestito: arriva il secco no dal top club europeo. I dettagli

Non arrivano buone notizie dall’Inghilterra per quanto riguarda il calciomercato estivo di Inter e Roma. Le due società hanno infatti appreso un’importante complicazione che concerne due obiettivi di nerazzurri e giallorossi per il prossimo anno. Tutti i dettagli.

Calciomercato, dall’Inghilterra: Roma e Inter più lontane

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sports Uk‘, il Manchester United avrebbe preso un’importante decisione per due dei suoi calciatori che in questa stagione hanno giocato in Serie A. Si tratta di Chris Smalling e Alexis Sanchez, entrambi in prestito rispettivamente alla Roma e all’Inter.

L’emittente satellitare conferma come i ‘Red Devils’ non siano minimamente intenzionati a concedere nuovamente il prestito dei due calciatori, con giallorossi e nerazzurri che hanno tutta l’intenzione di puntarvi anche per l’anno prossimo.

Nessun’estensione del prestito di Smalling alla Roma e di Sanchez all’Inter: i due sono destinati a tornare Manchester. Lo United si sederà al tavolo delle trattative solo per una cessione a titolo definitivo.

