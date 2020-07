Calciomercato Inter e Roma, prestiti Sanchez e Smalling | UFFICIALE lo United ha deciso

Inter e Roma, UFFICIALE: il Manchester United ha deciso sul futuro di Alexis Sanchez e Chris Smalling, arriva anche il comunicato dei Red Devils

Possono tirare un sospiro di sollievo Inter e Roma: il Manchester United ha appena notificato con un comunicato ufficiale il prolungamento dei prestiti di Alexis Sanchez e Chris Smalling sino al termine della stagione. Una bella notizia per ambedue le dirigenze, che tanto stanno beneficiando delle prestazioni dei due Red Devils, soprattutto i giallorossi che con il centrale inglese hanno trovato un perno fondamentale della propria difesa.

Inter e Roma, Sanchez e Smalling in prestito fino ad agosto: il comunicato dello United

Decisivo, dunque, il comunicato apparso sul sito ufficiale del Manchester United nella giornata di oggi: “”Smalling resterà allo Stadio Olimpico fino al termine dell’attuale stagione di Serie A, la quale è in calendario fino alla prima settimana d’agosto, causa gli effetti dell’emergenza pandemica. Anche l’accordo con l’Inter riguardante Alexis Sanchez è stato prolungato sino alla prima settimana del mese successivo”. I due giocatori dei Red Devils, dunque, resteranno in Italia sino alla prima settimana di agosto, con Inter e Roma che poi saranno chiamate a trovare nuovi accordi in caso di ulteriori prolungamenti di prestito o eventuali riscatti.

