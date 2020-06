Calciomercato Juventus, Napoli alle strette | La chiave per sbloccare tutto

Il Napoli continua a fare muro per l’addio di Milik in direzione Juventus, ma c’è una doppia possibilità che può sbloccare l’operazione

La Juventus continua a essere alla caccia di un attaccante per la prossima stagione. Per Higuain la carta d’identità comincia a pesare e di alternative ce ne sono poche, soprattutto per cui non si necessiti un esborso da record. Per questo da tempo i bianconeri hanno individuato in Arek Milik il nome ideale, prendendo quindi l’erede di Higuain dalla stessa squadra da cui è arrivato l’argentino. In questo caso la situazione economica è molto vantaggiosa, dal momento che il polacco è in scadenza 2021.

Calciomercato Juventus, il Napoli fa muro per Milik ma può cambiare tutto

Nonostante questo, però, il Napoli non ha intenzione di fare sconti a nessuno per il suo bomber, soprattutto alla Juventus. Milik ha rifiutato più volte il rinnovo, forte proprio dell’interesse dei bianconeri oltre che di altre squadre europee. De Laurentiis, però, preferirebbe cedere il polacco all’estero, anche se non esclude assolutamente dalla corsa la Juve. L’unica condizione è che i bianconeri versino subito 40-50 milioni di euro. Paratici non gradisce più di tanto questa soluzione e per questo vuole inserire una contropartita. Il Napoli, dal canto suo, vuole solo cash ma le cose potrebbe cambiare se Milik continuerà a rifiutare rinnovo e altre destinazioni, costringendo gli azzurri a cambiare strategia.

In questo caso entrerebbe in gioco il cartellino di Federico Bernardeschi: oltre all’ex Fiorentina, il club partenopeo chiede anche 12-13 milioni di euro. Situazione dunque in divenire per quanto riguarda il futuro di Arek Milik. Muro dei partenopei per la cessione del polacco: molto dipenderà dalla volontà del giocatore, lontano dal rinnovo con gli azzurri.

