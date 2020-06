Calciomercato Juventus, colpo con lo sconto | Regia di Mendes

La Juventus continua a seguire vari obiettivi di mercato in Europa, con particolare attenzione in Spagna: il prezzo del calciatore potrebbe scendere

Dopo le prime partite disputate sottotono, la Juventus ha ripreso il ruolino di marcia in campionato, portandosi ad una distanza di sette punti dalla Lazio, in attesa che i biancocelesti giochino contro la Fiorentina questa sera. Nel frattempo Fabio Paratici continua ad essere attentissimo sul mercato, specialmente su alcuni giocatori della Liga spagnola. Il prezzo di un obiettivo potrebbe scendere. Il procuratore potrebbe essere un alleato.

Calciomercato Juventus, il prezzo di Rodrigo può calare: a facilitare la trattativa c’è Mendes

Juventus sempre attivissima sul mercato e che continua a guardare in Spagna. Dopo aver concluso l’affare con il Barcellona per l’arrivo di Arthur ed il trasferimento in maglia catalana di Pjanic, Paratici punta ancora una volta alla Liga. Infatti gli occhi della società juventina sembrerebbero essersi posati da tempo su Rodrigo Moreno Machado, attaccante del Valencia. Lo spagnolo è osservato da molti club europei, pronti a mettersi in fila per acquistarlo.

Prima del lockdown l’attaccante era valutato circa 60 milioni di euro, ma dopo i problemi economici portati dall’emergenza Coronavirus, il prezzo potrebbe scendere a 30-35 milioni. Inoltre, a far calare il prezzo del calciatore potrebbe esserci il mancato raggiungimento della qualificazione in Champions League della squadra spagnola, che al momento si trova all’ottavo posto a meno otto dal quarto posto occupato dal Siviglia. Un altro alleato per la Juventus nella trattativa poi potrebbe essere il procuratore del giocatore, Jorge Mendes, che ha spesso fatto affari importanti con i bianconeri, come l’arrivo di Cristiano Ronaldo.

