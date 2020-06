Juventus, rivelazione su Buffon e ‘assist’ Mbappe | Si riaccende il sogno

Calciomercato Juventus, l’esterno del Paris Saint-Germain, Mbappe racconta il suo rapporto con Gigi Buffon: piccoli segnali che fanno sognare la dirigenza bianconera

Si sa, le vie del calciomercato restano infinite: soprattutto, quando di mezzo ci sono top club come la Juventus. E tra le tante vie che il mercato ai tempi del coronavirus può portare, Paratici drizza le antenne per le parole che sono giunte da Parigi. “Anche se è stato qui un solo anno, Buffon è stato importantissimo per me, non mi aspettavo un suo addio”: le parole sono quelle di Kylian Mbappe, stella del Paris Saint-Germain, che ai microfoni de ‘L’Equipe’ ha raccontato il suo rapporto con il portiere bianconero.“E’ stato strano vederlo andar via – ha continuato il francese – Ha rappresentato una figura importante per la mia crescita”.

Juventus-Mbappe, un sogno di calciomercato che Paratici continua a cullare

I sogni son desideri e nel calciomercato poi possono diventare trattative: la Juventus continua a cullare il sogno Mbappe, nella speranza di aggiungere un top player di tale caratura e potenziale alla propria rosa. Nonostante le belle parole su Buffon ed il pregresso rapporto con lui, un’operazione con il Paris Saint-Germain sarebbe molto difficile da imbastire. Non solo per le cifre astronomiche che ne conseguirebbero, ma anche e soprattutto per la volontà del club francese nel non voler cedere uno dei suoi giocatori più rappresentativi.

Insomma, sognare non costa nulla, a differenza del cartellino reale di Mbappe: Paratici resta alla finestra, sperando di trovare un appoggio su cui fare leva nel futuro prossimo.

