Juventus, altra ‘tegola’ per Sarri | Infortunio a centrocampo!

Si acutizza l’emergenza in casa Juventus: nel corso della sfida di Serie A con il Lecce, Sarri ha perso un altro titolare per infortunio.

Una vittoria senza discussione della Juventus che si impone con forza sul Lecce nell’anticipo della 28a giornata di Serie A. I bianconeri trovano la seconda vittoria in fila, dalla ripresa del campionato, e allungano momentaneamente a +7 dalla Lazio. Nel corso del match, però, Maurizio Sarri ha perso un altro titolare per infortunio. La Juventus potrebbe trovarsi in una situazione emergenziale nei prossimi turni di campionato.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Paratici anticipa l’Inter | Offerta per il bomber!

Juventus, Sarri preoccupato | Infortunio all’adduttore per Bentancur

Nel corso della vittoria per 4-0 della Juventus sul Lecce, i bianconeri hanno perso per infortunio Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano, alla gara numero 100 con la maglia della Juventus, si è dovuto fermare per un problema muscolare all’adduttore. Sarri lo ha sostituito immediatamente con Ramsey, ma nelle prossime giornate potrebbe trovarsi a fare i conti con una rosa ridotta all’osso. Oltre a Bentancur, infatti, nell’infermeria bianconera sono fermi anche Alex Sandro e De Sciglio, oltre ai soliti noti Chiellini e Demiral.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Arthur-Juventus | Le reazione della madre!

La speranza del tecnico di Figline è che il problema di Bentancur possa essere risolto in tempi brevi. Intanto, però, la Vecchia Signora si gode un Dybala in grande spolvero: la Joya contro il Lecce ha trovato il gol numero 50 in bianconero. Per celebrare l’occorrenza, Dybala ha pensato di punire i salentini con una rete da incorniciare. Per Sarri non ci sarà il tempo di godersi la vittoria, perché martedì ci sarà la trasferta di Genova e sabato prossimo il derby contro il Torino.

Vittoria agrodolce per la Juventus: Lecce sconfitto, ma Bentancur si è dovuto fermare per un problema agli adduttori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, conferme su Hakimi: chiusura in vista

Juventus, rivelazione su Buffon e ‘assist’ Mbappe | Si riaccende il sogno

Calciomercato, tegola da Manchester | No per l’Europa League!