Juventus, Ronaldo ‘umiliato’ in diretta | ”Vergognoso!”

Ancora una volta aspre critiche nei confronti del campione della Juventus, Cristiano Ronaldo. Il portoghese è stato duramente attaccato in diretta tv

Tutti i riflettori puntati su di lui. Cristiano Ronaldo fa discutere anche per i numerosi post che pubblica sul suo profilo Instagram. Il campione portoghese così fa parlare di sé anche per l’abbigliamento stravagante che si diverte a mostrare sui social.

Juventus, critiche per Cristiano Ronaldo

Non solo in campo, ma CR7 è protagonista anche sui social network sfoggiando look davvero stravaganti che hanno portato a numerose critiche davvero feroci. In primis quella dell’ex attaccante, Paolo Di Canio, oggi opinionista di Sky Sport che ha commentato così in diretta tv nel post-partita di Parma-Inter il look di Cristiano: “Ciao a tutti, vado via. Ma neanche per andare a dormire. Manco per giocare a paddle. Mi vergognerei da solo davanti allo specchio. Provarlo? No grazie”.

Il campione portoghese è ancora una volta preso di mira per il suo comportamento fuori dal campo anche per quanto riguarda il suo modo di vestirsi.

Visualizza questo post su Instagram Starting the weekend with a good vibe and a good style🤪 Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: 27 Giu 2020 alle ore 5:21 PDT

Non solo in campo, ma CR7 fa continuamente parlare di sé anche per dinamiche extra-calcistica convogliando su di sé tutta l’attenzione.

