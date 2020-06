Calciomercato Inter, non solo Hakimi | Altro top per la fascia!

L’Inter è una delle squadre più attive sul calciomercato. Tanti affari in entrata e in uscita: spunta un nuovo colpo per rinforzare le fasce

Si prevede un mercato infuocato per l’Inter. I nerazzurri vogliono ripartire dalla base costruita l’estate scorsa e fare acquisti mirati per rinforzare la rosa. Hakimi sembrerebbe a un passo per la fascia destra, ma i nerazzurri non vogliono fermarsi e potrebbero puntare a un big anche in altre zone del campo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus | Affare in Olanda per il post Alex Sandro

Calciomercato Inter, il sogno per la fascia sinistra è Alaba

L’idea di Beppe Marotta per settembre potrebbe essere quella di rendere le fasce letali e per questo potrebbe esserci un colpo importante anche sulla sinistra. Nel mirino dei nerazzurri potrebbe esserci Alaba, che è di proprietà del Bayern Monaco ma ha un contratto in scadenza nel 2021.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, altra ‘tegola’ per Sarri | Infortunio a centrocampo!

L’austriaco ha già rifiutato un’offerta di rinnovo e se non si trova l’intesa i Bavaresi sono costretti a cederlo per avere un guadagno. L’affare potrebbe costare in totale circa 50-60 milioni di euro e potrebbe esserci l’inserimento di Ivan Perisic a titolo definitivo che alleggerirebbe il prezzo.

Per quanto riguarda l’ingaggio, l’Inter potrebbe garantire ad Alaba uno stipendio di circa 8 milioni di euro all’anno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Paratici anticipa l’Inter | Offerta per il bomber!

Calciomercato Inter, conferme su Hakimi: chiusura in vista