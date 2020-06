Calciomercato Milan, colpo di Rangnick | Chiusura vicina

Vicinissimo il primo acquisto del Milan targato Ralf Rangnick con una trattativa davvero entusiasmante: arriva il colpo in vista della prossima stagione

Il Milan continua a lavorare in ottica futura con colpi entusiasmanti in vista della prossima stagione. E così si sta già muovendo in quest’ottica Ralf Rangnick, che dovrebbe diventare a tutti gli effetti il nuovo allenatore della compagine rossonera. Un lavoro certosino con la costante ricerca di profili interessanti in grado di far compiere il salto di qualità alla squadra milanese.

Calciomercato Milan, Szoboszlai ad un passo

Come svelato dal portale spagnolo “TodoFichajes” il Milan starebbe accelerando la trattiva con il Salisburgo per il giocatore ungherese, Dominik Szoboszlai: il centrocampista sarebbe una delle condizioni imposte dall’allenatore tedesco per arrivare ad allenare la squadra rossonera. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni e così il club austriaco sarebbe vicino ad accettare la proposta.

Classe 2000, può ricoprire diversi ruoli nella zona centrale del campo, anche quello di trequartista con spiccate doti offensive. In questa stagione con il Salisburgo ha realizzato dieci gol con ben 16 assist vincenti ai suoi compagni. Accostato anche al Napoli, ora il suo futuro sarà in maglia rossonera.

Chiusura vicina per il primo colpo del Milan che verrà. L’ad Ivan Gazidis è già al lavoro con Rangnick per costruire una squadra davvero competitiva in Italia e in Europa.

