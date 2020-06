Calciomercato Juventus, accelerata per il bomber | Sul piatto due giocatori

La Juventus va a caccia di un nuovo bomber per la prossima stagione: accelerata in arrivo, due giocatori sul piatto

Non c’è sosta per la Juventus, la squadra continua a lottare sul campo per fare bene in Serie A prima e poi in Champions League poi mentre la società non continua a studiare nuovi colpi di mercato per rinforzare la rosa attuale provando a sopperire alle mancanze attuali.

La squadra allenata da Maurizio Sarri ha dimostrato di avere qualche difficoltà di troppo e raramente le prestazioni sono state convincenti. Sono già arrivate, infatti, due sconfitte pesanti che hanno tolto due titoli ai bianconeri. Prima con la Lazio in Supercoppa Italiana a dicembre e settimana scorsa contro il Napoli in finale di Coppa Italia.

Calciomercato Juventus, obiettivo Jimenez per l’attacco: sul piatto Bernardeschi e Rugani

A creare difficoltà alla ‘Vecchia Signora’ è anche il reparto offensivo. L’unica prima punta vera presente in rosa è Gonzalo Higuain, che ha saltato anche diverse gare per infortunio lasciando in difficoltà il tecnico Sarri. Per questo Fabio Paratici è al lavoro per cercare un nuovo bomber e ci sarebbe un nome calco in Premier League.

Un obiettivo concreto per la Juventus sembrerebbe Raul Jimenez, che sta vivendo una grande annata con la maglia del Wolverhampton. Per arrivare a lui, secondo quanto riportato da TodoFichajes, ci potrebbe essere uno scambio che coinvolgerebbe Bernardeschi e Rugani. Dalla Spagna fanno sapere che i bianconeri hanno intenzione di dare un’accelerata alla trattativa.

Il messicano ha realizzato fin qui 22 reti nelle 44 giocate e ha già superato il suo record personale di 17 reti in una stagione registrato lo scorso anno.

