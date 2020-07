Calciomercato Milan, rischio beffa | Offerta da 55 milioni!

Il Milan cercherà di rinforzare il reparto offensivo con un elemento di assoluto valore in vista della prossima stagione: possibile beffa in arrivo per l’obiettivo!

Il Milan starebbe già pensando al futuro. In caso di qualificazione in Europa League il club rossonero potrebbe regalare a Stefano Pioli, fresco di rinnovo, un goleador davvero implacabile. La società milanese avrebbe messo nel mirino l’attaccante serbo del Real Madrid, Luka Jovic, ma ci sarebbero altre big d’Europa sulle sue tracce.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, strategia per Jimenez | Scambio più 50 milioni!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, assalto al Milan | Scambio con Ramsey o colpo gratis!

Calciomercato Milan, assalto del Newcastle per Jovic

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” ci sarebbe stato nelle ultime ore un forte interessamento del Newcastle, pronto a mettere sul piatto circa 55 milioni di euro per l’attaccante del Real Madrid, che ha trovato poco spazio in questa stagione sotto la gestione Zidane. La nuova proprietà del club inglese con il principe saudita protagonista non bada a spese e cercherà di allestire una rosa super competitiva in vista delle prossime stagioni. Infine, il Milan potrebbe così virare così su un altro obiettivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, maxi-offerta per Aubameyang | I dettagli