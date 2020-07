Calciomercato Juventus, colpo in difesa | Cristiano spinge per il top player!

La Juventus continua ad essere molto attiva sul fronte mercato con possibili colpi davvero entusiasmanti: profilo top player per la difesa su consiglio di Cristiano!

La Juventus non si ferma più. Il club bianconero è concentrato per la conquista dello Scudetto, ma la dirigenza torinese è sempre molto attiva per puntellare la rosa a disposizione con acquisti di assoluto valore. Non solo in attacco, ci potrebbe essere anche un colpo davvero interessante in difesa.

Calciomercato Juventus, Koulibaly il sogno per la difesa

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” lo stesso Cristiano Ronaldo avrebbe consigliato come top difensore il centrale del Napoli Kalidou Koulibaly, che è diventato da anni il punto di riferimento della formazione partenopea. Trattare con il presidente De Laurentiis non è mai facile con la valutazione del senegalese che si aggira intorno ai 100 milioni di euro.

Il centrale del Napoli è seguito anche dal Manchester City con Pep Guardiola che lo segue ormai da tanto tempo arrivando ad un’offerta al massimo di 60 milioni. Il campione portoghese CR7 avrebbe chiesto così un ultimo sforzo alla dirigenza bianconera dopo lo scambio tra Pjanic e Arthur.

La Juventus continuerà a lavorare in ottica futura per allestire una rosa super competitiva in vista della prossima stagione con o senza Maurizio Sarri.

