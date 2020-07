Il futuro di Momo Salah è sempre in bilico. Dopo il successo della Premier League, l’attaccante egiziano del Liverpool ha parlato anche della prossima stagione

Due anni davvero incredibili per Momo Salah. Prima la conquista della Champions League, poi il successo in Premier League: l’attaccante egiziano del Liverpool è stato ancora una volta protagonista con 23 gol e 13 assist vincenti ai propri compagni. Durante una lunga intervista ai microfoni de LA FM Colombia, il giocatore dei “Reds” ha parlato anche del suo futuro.

Calciomercato Juventus, colpo Salah | Nuova speranza!

Così alla domanda riguardante ciò che potrebbe fare in vista della prossima stagione lo stesso Salah ha svelato: “Voglio solo godermi oggi e godermi il momento! “Nessuno conosce il futuro e cosa accadrà. Vediamo cosa accadrà”. Inoltre, ha anche aggiunto: “Vinciamo la Champions League, vinciamo la Premier League: sono molto felice di vincere e raggiungere quei trofei”.

Possibile apertura per una cessione per l’ex Roma e Fiorentina, che potrebbe anche tornare in Serie A con la Juventus sempre molto attenta alle dinamiche intorno all’egiziano.

Con Douglas Costa e Higuain pronti a dire addio al termine della stagione, il club bianconero potrebbe rinnovare il reparto offensivo.

