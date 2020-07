Champions League, Mbappe esce in lacrime | A rischio per l’Atalanta

Il PSG torna in campo ma arriva subito una notizia negativa: Mbappe lascia il campo in lacrime per infortunio. A rischio per l’Atalanta

È una ripresa amara per il Paris-Saint Germain, che è tornato a giocare in gare ufficiali questa sera per la finale della Coppa di Francia contro il Saint-Etienne. Nel corso dell’incontro, dopo la prima mezz’ora, Kylian Mbappe ha subito un brutto fallo a causa di un intervento di Perrin.

Il difensore è stato espulso dopo l’intervento del var e ha scaturito anche una rissa in campo, mentre l’attaccante francese è uscito anzitempo in lacrime per infortunio. Una brutta tegola per il club campione di Francia che rischia di perdere il proprio fuoriclasse per la sfida contro l’Atalanta per i quarti di finale di Champions League.

Nelle prossime ore si faranno gli esami dettagliati per capire l’entità dell’infortunio ma le premesse non sembrano ottime.

