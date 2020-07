Calciomercato, ritorno in Serie A | Riecco Mazzarri!

Il calciomercato estivo può vedere il ritorno in Serie A di Walter Mazzarri: nuova panchina per l’ex tecnico di Napoli ed Inter

Walter Mazzarri ancora in Serie A. Dopo le ultime esperienze sulle panchine di Napoli, Inter e Torino, l’allenatore toscano è pronto a tornare protagonista nel campionato italiano. Dall’infelice epilogo lo scorso febbraio con il club granata, Mazzarri è rimasto a guardare ma adesso per lui si prospetta una doppia via per il ritorno durante il calciomercato estivo. Ecco il futuro club dell’allenatore livornese.

Calciomercato, Mazzarri ancora in Serie A: i dettagli

Il ritorno di Walter Mazzarri. L’allenatore originario di San Vincenzo aspetta la Fiorentina che, a fine stagione, saluterà Iachini affidandosi ad una nuova guida tecnica. In tal senso, il club gigliato ha però due priorità: Daniele De Rossi e Luciano Spalletti. La strada per la panchina viola, dunque, è in salita per l’allenatore toscano che piace non poco al presidente del Cagliari Giulini.

Il Cagliari, secondo ‘Il Corriere dello Sport’, ha posto nel mirino anche Fabio Liverani, tecnico che molto probabilmente lascerà il Lecce a fine campionato. A Giulini piace e può essere la pista parallela a quella che porta al tecnico di San Vincenzo.

Situazione dunque in divenire: il Cagliari alla finestra, con Zenga verso l’addio a fine stagione. Mazzarri aspetta però, per il momento, la scelta del presidente Commisso. Mazzarri però vorrebbe trasferirsi in Toscana ed è per questo che ha messo in standby l’opzione rossoblù per capire se ci siano concrete possibilità per guidare la Fiorentina.

