Calciomercato Milan, super scambio in Premier | La Juventus rischia!

Il Milan potrebbe dare il via ad un inatteso scambio in Premier League: il calciomercato rossonero può beffare la Juventus

In casa Milan si continua a guarda alla stagione 2020/21, con il calciomercato a fare da tema centrale per il futuro della squadra di Pioli. Dopo la conferma del tecnico emiliano, il club di via Aldo Rossi rischia di perdere una sua pedina fondamentale. Il top club inglese è pronto a farsi avanti: spunta la suggestione scambio, Juventus in ansia.

Calciomercato Milan, nuovo club su Bennacer: i dettagli

Non solo Psg e Manchester City. Il Milan dovrà resistere anche agli attacchi del Chelsea che, secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it‘, potrebbe farsi avanti per Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino è stato la vera rivelazione della squadra di Pioli e, dopo un inizio difficile, ha preso in mano la mediana rossonera.

I ‘Blues’ di Frank Lampard potrebbero dunque farsi avanti con una proposta di scambio che befferebbe, di fatto, la Juventus. Il club londinese aggirerebbe il problema clausola (50 milioni) offrendo una contropartita di spessore come Jorginho al ‘Diavolo’, per sopperire alla partenza di Bennacer.

Jorginho, inseguito da tempo dalla Juventus di Sarri, è ormai fuori dal progetto tecnico del Chelsea e può partire in estate. Al momento non vi sarebbero state offerte ufficiali: nelle prossime settimane qualcosa potrebbe muoversi. Lampard vuole Bennacer: l’italobrasiliano la chiave per strappare l’ex Empoli al Milan.

