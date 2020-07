Calciomercato Milan, per Gazidis è incedibile | Pronto il rinnovo!

Il Milan ripartirà da Stefano Pioli l’anno prossimo ma non solo: il calciomercato del ‘Diavolo’ sta per vedere un’importante riconferma, si lavora al rinnovo

Il Milan si guarda intorno in vista del calciomercato estivo che, tra entrate ed uscite, può vedere diversi cambiamenti. Dopo il rinnovo di Pioli, un’altra pedina fondamentale per la rosa rossonera sarebbe in procinto di legarsi a lungo termine al ‘Diavolo‘. Ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Milan, rinnovo in vista: i dettagli

Il sorprendente finale di stagione che ha portato il Milan di Pioli in zona Europa League, può stravolgere il mercato estivo del ‘Diavolo’. Dopo la riconferma del tecnico emiliano che ha da poco firmato un prolungamento con la società rossonera, in casa Milan un altro pilastro avrebbe deciso di continuare sotto la Madonnina. Si tratta di Hakan Calhanoglu per il quale sono in corso contatti e discussioni per rinnovare l’accordo tra le parti, attualmente in scadenza il prossimo giugno.

Il turco si è dimostrato una pedina insostituibile per Pioli che intende ripartire dal suo numero 10 anche per il 2020/21. Attraverso il suo profilo Instagram, inoltre, l’ex Bayer Leverkusen ha voluto spegnere definitivamente le voci che lo vedrebbero lontano da Milanello nelle prossime settimane.

