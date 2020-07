Calciomercato Lazio, colpo dal Real Madrid | Agenti attesi in Italia

Calciomercato Lazio, attenzione al colpo Borja Mayoral: l’attaccante è in uscita dal Real Madrid, mentre Tare attende di incontrare gli agenti del calciatore

Il sogno Scudetto sarà anche svanito, ma la Lazio di Inzaghi e Tare è pronta a far tesoro di questa stagione e sfruttarla come definitivo trampolino di lancio. I biancocelesti, d’altronde, hanno dovuto fare i conti con la realtà e con una panchina non sempre all’altezza dell’undici titolare. Ragion per cui, il DS Tare è alla ricerca di profili validi da aggiungere in rosa, così da ampliare e migliorare le rotazioni del tecnico, Simone Inzaghi. Uno dei nomi al vaglio è quello di Borja Mayoral, 23enne attaccante del Real Madrid, che potrebbe unirsi alla causa biancoceleste a partire dalla prossima stagione.

Calciomercato Lazio, si tratta col Real Madrid per Mayoral: agenti attesi in Italia

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, la Lazio continua il pressing sul Real Madrid per il giovane Mayoral. Le due dirigenze sono al lavoro per trovare la quadra e raggiungere la definitiva intesa economica. Sul piatto ci sarebbero tra i 12 e i 15 milioni di euro, più eventuali bonus da calcolare, mentre i blancos continuano a chiederne almeno 20. Tare conta di strappare presto il via libera di Florentino, facendo leva sulla scadenza contrattuale del ragazzo (fissata nel 2021) e lo scarso minutaggio che troverebbe con Zidane. L’ottimismo in casa Lazio, dunque, è alto: la prossima settimana, approderanno a Roma gli agenti dello spagnolo, per trovare l’accordo economico con i capitolini.

Inzaghi, intanto, incrocia le dita: poter far affidamento su un prospetto interessante come Mayoral, a partire dalla prossima stagione, sarebbe una buona notizia per la futura competitività della sua Lazio.

