Calciomercato, scambio a sorpresa | Juventus, Milan ed Inter beffate

Tra l’Italia e la Spagna potrebbe svilupparsi un clamoroso scambio che farebbe sfumare gli obiettivi di Juventus, Inter e Milan

Le squadre italiane continuano a tenere vivo un asse di calciomercato con la Spagna, con due affari importanti già chiusi tra Juventus e Barcellona, Inter e Real Madrid. A sorpresa però, questa volta potrebbe essere l’Atalanta a beffare le big italiane. Possibile scambio con l’Atletico Madrid che fa sfumare un obiettivo anche al Milan.

Calciomercato, ipotesi scambio Zapata-Correa tra Atalanta ed Atletico Madrid: big italiane beffate

L’Atalanta in questa stagione ha sorpreso tutti sia in Italia che in Europa. La squadra bergamasca ha ormai ipotecato la qualificazione in Champions League per il secondo anno consecutivo e nella massima competizione europea è ancora in corsa. Così i migliori club italiani ed europei iniziano a puntare gli occhi sui calciatori nella rosa della ‘dea’. Juventus ed Inter infatti, da tempo avrebbero puntato il mirino sull’attaccante atalantino, Duvan Zapata. Dalla Spagna però arriva la notizia dell’ipotesi di uno scambio con l’Atletico Madrid.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, l’attaccante colombiano sarebbe finito nel mirino dei ‘colchoneros’, pronti a mettere sul piatto Angel Correa, esterno offensivo che lo scorso anno fu vicino al Milan e che rimane un obiettivo dei rossoneri. Questa operazione, qualora dovesse andare in porto, befferebbe Juventus ed Inter per quanto riguarda l’attaccante. Inoltre farebbe sfumare anche il sogno milanista che dura da un anno di portare l’esterno argentino a Milano. Atalanta dunque che potrebbe far rimanere a bocca asciutta le big italiane.

