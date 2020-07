Calciomercato Juventus, il PSG bussa alla porta | Super scambio!

Non sta vivendo un grandissimo momento il Barcellona, che oltre a fare i conti con una Liga finita al secondo posto, deve pensare anche al fatto che Leo Messi potrebbe lasciare la Catalogna. Una situazione che interessa anche alla Juventus e al PSG.

Periodo difficile in casa Barcellona, con il Real Madrid campione di Spagna e una stagione poco brillante da parte della squadra di Setien, il presidente Bartomeu si trova a dover gestire parecchie situazioni spigolose. Su tutte, quella che riguarda Lionel Messi. L’asso argentino è scontento del suo attuale club e non ha ancora rinnovato il suo contratto, in scadenza nel 2021. Ma secondo il portale Diario Gol, Bartomeu ha in mente una mossa per risollevare il morale di Messi, che potrebbe scatenare un domino di mercato che tirerebbe in ballo anche la Juventus.

Barcellona, la mossa di Bartomeu per convincere Messi a restare coinvolge anche Juve e PSG

Messi è molto amico di Angel Di Maria, ora al Paris Saint-Germain, anche se la permanenza all’ombra della Tour-Eiffel potrebbe durare ancora per poco. Il presidente Al-Khelaifi non ha intenzione di rinnovare il contratto all’ala argentina, in scadenza la prossima stagione. E dunque, Bartomeu starebbe pensando di ingaggiare Di Maria, per convincere Messi a restare vista la loro intesa dentro e fuori dal campo.

Per sostituirlo, il PSG ha in mente di bussare alla porta della Juventus per Douglas Costa: le due società sono in ottimi rapporti e non è da escludere uno scambio con Paredes, un nome gradito a Maurizio Sarri. Le difficoltà per arrivare a Jorginho sono tante, il Chelsea non intende fare sconti e il regista argentino sarebbe il piano B perfetto per i bianconeri.

