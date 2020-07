Calciomercato Milan, clamoroso dalla Germania | Salta tutto con Rangnick!

Una notizia che ha del clamoroso, dalla Germania sono sicuro: è tutto finito fra il Milan e Ralf Rangnick, non arriverà in rossonero.

L’estate del Milan doveva portare in grembo l’arrivo di Ralf Rangnick nel capoluogo lombardo. Gazidis, da diversi mesi ormai, aveva deciso di puntare sul manager tedesco per riportare il club rossonero ai vertici del calcio italiano ed europeo. Secondo quanto rivelato dal ‘Kicker’, però, le trattative fra il Milan e Rangnick si sarebbero interrotte in via definitiva: il tedesco rimarrà al Lipsia anche nella prossima stagione. Ecco chi sarà il prossimo allenatore del ‘Diavolo’: le ultime.

Calciomercato Milan, niente Rangnick | Vicino il rinnovo di Pioli!

Un clamoroso cambio di scenario potrebbe avere avuto luogo in casa Milan: l’arrivo di Ralf Rangnick sarebbe sfumato una volta per tutte. Secondo il ‘Kicker’, i rossoneri avrebbero deciso di confermare Stefano Pioli in panchina anche per la prossima stagione ed il rinnovo potrebbe essere annunciato già nei prossimi giorni. Il tecnico emiliano sarebbe riuscito a conquistarsi il ‘Diavolo’ grazie agli straordinari risultati ottenuti da quando il campionato è ripartito. Nella Serie A post Coronavirus, infatti, nessuna squadra ha saputo fare meglio del Milan di Stefano Pioli.

E allora niente Rangnick. Il ‘Diavolo’ ha già in casa un tecnico di grande valore, che ha saputo rilanciare una squadra che sembrava essere ormai allo sbando. Pioli ha saputo donare una ritrovata solidità difensiva ai rossoneri, ma soprattutto ha ridato smalto ad un attacco divenuto sterile. Fra i capolavori del tecnico emiliano va sicuramente enumerato il rilancio di Ante Rebic, oggetto misterioso prima del suo arrivo e uomo simbolo della cavalcata del Milan. Secondo ‘Sky Sport’, il club meneghino avrebbe deciso di estendere il contratto di Pioli fino a giugno 2022.

