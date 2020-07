Milan, preoccupazione per Pioli | Doppio infortunio in difesa!

Il Milan ha terminato il primo tempo in vantaggio per 2-1 sul Sassuolo, ma ha perso due difensori per infortunio: tanta preoccupazione per Pioli.

La prima frazione di gioco è stata dolce e amara per Stefano Pioli: il suo Milan conduce il match per 2-1 contro il Sassuolo, ma ha subito due infortuni in difesa. La buona notizia, sicuramente, è che Ibrahimovic ha ritrovato il goal: è stata una doppietta dello svedese a sancire il vantaggio dei rossoneri. Il tecnico emiliano ha dovuto sostituire per infortunio sia Conti che Romagnoli: le ultime sulle condizioni dei due difensori.

Milan, doppio infortunio | Pioli perde Conti e Romagnoli

È stato un primo tempo infausto per il Milan quello contro il Sassuolo: Conti e Romagnoli sono dovuti uscire per infortunio. Il primo a farsi male è stato l’ex terzino dell’Atalanta, vittima di un ennesimo problema al ginocchio. Dopo essersi rotto per due volte il crociato, è montata la preoccupazione in seno al Milan per Andrea Conti. Il terzino rossonero, però, è riuscito ad uscire dal campo sulle sue gambe: un segnale che sembra scongiurare il peggio. Nei prossimi giorni verranno approfondite le condizioni del difensore con degli esami strumentali.

Stefano Pioli ha dovuto, quindi, sostituire Conti con Calabria. I grattacapi per il tecnico emiliano non sono terminati con il terzino rossonero, ma sono proseguiti con Romagnoli. Il centrale ex Roma, infatti, ha sentito un fastidio muscolare al polpaccio ed è stato costretto a dare forfait poco dopo. Al suo posto è entrato in campo il giovane Gabbia e Donnarumma, alla sua 200esima in rossonero, ne ha ereditato la fascia di capitano.

