Calciomercato, futuro Musso | Parla l’agente: “Tre big di Serie A interessate”

Calciomercato, parla l’agente di Juan Musso, portiere dell’Udinese. Sull’estremo difensore argentino ci sono Inter, Milan e Napoli.

In una stagione comunque complessa e con una salvezza ancora da conquistare, Juan Musso si è comunque distinto in positivo. Il portiere argentino dell’Udinese è uno dei pezzi pregiati della bottega friulana e su di lui è spuntato l’interesse di tante big europee. A confermarlo è lo stesso agente del giocatore, Vicente Montes, che ha parlato ai microfoni di ‘Radio Marte’.

Calciomercato, Musso piace ad Inter, Napoli e Milan

“Sono tanti i rumors intorno a lui. Si parla di Napoli, Inter e Milan, ma anche di club esteri come Watford e Atletico Madrid, se dovesse partire Oblak” ha affermato l’agente. “Di certo Juan pensa e spera di poter fare un’importante carriera internazionale e si augura di fare un salto di qualità in futuro: è pronto per un grande club”.

L’ostacolo maggiore sembra però rappresentato dal prezzo che ne farà l’Udinese. “Penso ci vorrà un’offerta molto importante dal punto di vista economico per convincere l’Udinese a lasciarlo partire. Dovranno però essere d’accordo tutti. Noi, i Pozzo e l’intera società”.

L’agente del portiere argentino ha sottolineato come anche il Benfica sia interessato: “Abbiamo recentemente parlato con il Benfica. Anche loro sono interessati. I Pozzo non tarpano le ali ai propri gioielli, ma come detto dovremo essere tutti d’accordo”.

