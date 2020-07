Calciomercato, colpo dalla Russia per la Serie A | Affare da 20 milioni!

Una delle stelle del campionato russo potrebbe mostrare la sua luce in Serie A nella prossima stagione: la richiesta del club è di 20 milioni di euro.

Le strade del mercato sono infinite e la Serie A potrebbe abbracciare una nuova stella dalla lontana Russia. I grandi club del campionato italiano, nonostante siano impegnate a completare la stagione, stanno lavorando in vista della prossima annata. L’obiettivo è quello di riuscire a rinforzarsi in un mercato che presenterà delle difficoltà legate ad una situazione economica negativa. L’affare potrebbe arrivare dal CSKA, che chiede 20 milioni di euro per Nicola Vlasic.

Calciomercato Napoli, Giuntoli fiuta l’affare | Servono 20 milioni per Vlasic!

Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes’, il Napoli avrebbe messo nel mirino Nicola Vlasic. Il 22enne del CSKA Mosca sarebbe stato individuato da Giuntoli come il sostituto naturale di Allan, ormai partente. Il croato, infatti, è un centrocampista dotato di grandi numeri quando si spinge in avanti, ma soprattutto è una vera e propria forza della natura in fase di interdizione. Il club campano avrebbe già chiesto informazioni riguardo a Vlasic, mediante degli intermediari di mercato, e sarebbe venuto a conoscenza della sua valutazione in Russia: 20 milioni di euro. Una cifra considerata ragionevole da De Laurentiis e compagnia cantante.

Il Napoli negli ultimi anni ha saputo muoversi con grande maestria sul mercato, pescando talenti da tutta Europa a buon prezzo per poi vederne lievitare il valore sotto al Vesuvio. Esemplare in questo senso è l’operazione Fabian Ruiz, per cui gli azzurri hanno investito 40 milioni e per quale adesso ne chiedono almeno il doppio. Il prossimo grande colpo di Giuntoli potrebbe arrivare dalla Russia e portare sulla maglietta il nome di Vlasic.

