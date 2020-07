Calciomercato Milan, nel mirino di Guardiola | La strategia

Calciomercato Milan, su Bennacer, oltre al Real Madrid, anche Psg e Manchester City: Mahrez pronto a convincere il connazionale.

Arrivato la scorsa estate dall’Empoli, le positive prestazioni di Ismael Bennacer hanno fatto crescere notevolmente la valutazione del centrocampista algerino, soprattutto sotto la gestione Pioli. E le belle prove del giocatore nato in Francia non sono passate inosservate, con le big d’Europa che hanno messo gli occhi sul classe 1997. In Spagna c’è il Real Madrid che osserva con attenzione il centrocampista, ma anche Paris Saint-Germain e Manchester City studiano il colpo Bennacer.

Calciomercato Milan, Mahrez la carta per convincere Bennacer

Stando a quanto riferito da ‘Le 10 Sport’, il Milan avrebbe fino ad ora respinto le proposte da parte del Psg, rispettivamente pari a 30 e 40 milioni di euro. A fare la prossima mossa potrebbe però essere il Manchester City, che può giocarsi la carta Mahrez. L’algerino potrebbe infatti essere l’uomo giusto per convincere il connazionale a sposare il progetto del club inglese.

Sembra che Guardiola si sia già attivato chiedendo all’ex Leicester di mediare e di svolgere un ruolo importante per convincere il centrocampista del Milan. Certamente però il City dovrà anche soddisfare le richieste economiche del club rossonero.

Dopo aver rifiutato 40 milioni di euro, il Milan potrebbe chiedere per il centrocampista 50 milioni di euro. Bisognerà vedere se i club interessati accontenteranno la richiesta rossonera.

