Calciomercato, che occasione per Juventus e Milan | Pronto a chiedere la cessione!

Juventus, occasione Hudson-Odoi: il talento inglese pensa di lasciare il Chelsea per avere più spazio. Può pensarci anche il Milan.

Nella scorsa stagione Maurizio Sarri lo ha lanciato nel calcio dei grandi. Sotto la sua guida, Callum Hudson-Odoi si è fatto conoscere al grande pubblico e ha persino conquistato la nazionale maggiore inglese. In questa stagione però il classe 2000, rientrato dopo un grave infortunio, sta fino ad ora trovando poco spazio. E così, dopo aver rifiutato in passato la corte del Bayern Monaco e aver rinnovato con il Chelsea, starebbe pensando di lasciare Londra per una squadra che possa garantirgli più minuti.

Calciomercato Juventus e Milan, occasione Hudson-Odoi

Stando infatti a quanto riferito dal ‘The Independent’, il classe 2000 starebbe pensando di chiedere una cessione nel caso in cui dovesse capire che lo spazio, per lui, non sarà tanto. Se poi il Chelsea dovesse concretizzare l’acquisto di Havertz, allora quasi certamente il ragazzo potrebbe chiedere una cessione. Il contratto che lo lega ai ‘Blues’ sino al 2024 può rappresentare un ostacolo per i possibili club interessati, ma dall’altro lato della medaglia ci sarebbe la volontà del ragazzo di lasciare Londra.

E a quel punto certamente potrebbe tornare a farsi sotto il Bayern Monaco, ma non è detto che anche i club di Serie A possano pensare al talentuoso millennial di origini ghanesi. Se Sarri dovesse restare alla Juventus, potrebbe chiedere alla proprietà un nuovo innesto per il tridente offensivo e il giovane inglese potrebbe essere il nome giusto. Ma tra le compagini italiane anche il Milan potrebbe farci più di un pensiero, sia se dovesse arrivare Rangnick, sia se il tecnico continuerà ad essere Stefano Pioli. Per caratteristiche tecniche e anagrafiche, Hudson-Odoi potrebbe fare bene sia in un 4-4-2 che in un 4-2-3-1.

E non è escluso che il club rossonero possa tentare magari un colpo ‘alla Bakayoko‘, chiedendo un prestito con diritto di riscatto. I rapporti con il Chelsea, infatti, sono buoni, proprio in virtù dell’affare concluso l’anno scorso con il centrocampista francese approdato a Milano.

