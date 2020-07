Calciomercato Milan, futuro Theo Hernandez | Può partire anche con Pioli!

Il futuro di Theo Hernadez rimane in bilico nonostante la conferma di Pioli sulla panchina del Milan: sull’esterno francese c’è un grande club.

È stato la rivelazione della stagione e ha trascinato il Milan in Europa, niente male come prima stagione in Serie A per Theo Hernandez. Arrivato la scorsa estate dal Real Madrid, l’esterno francese ha avuto un impatto detonante sul club meneghino. Ad un anno di distanza, non sarà semplice per i rossoneri riuscire a trattenerlo sotto la ‘Madunina’. Nonostante la conferma di Pioli, con il quale si è trovato a meraviglia, Theo Hernandez potrebbe accettare un trasferimento all’estero. Per l’ex madridista ci sono le sirene di un grande club europeo.

Calciomercato Milan, il PSG non molla Theo Hernandez | Le ultime

Il Milan sta vivendo un momento di grande entusiasmo, una bolla d’aria calda dopo tanti mesi di tempesta. La società rossonera ha deciso di accantonare definitivamente l’idea Rangnick ed ha confermato Stefano Pioli in panchina anche per la prossima stagione. L’idillio del tecnico emiliano, però, potrebbe essere rotto da una notizia di mercato: come svelato da ‘Don Balon’, il PSG sarebbe disposto a tutto per Theo Hernandez. I parigini vorrebbero riportare in patria il terzino rossonero.

L’esterno francese ha brillato più di ogni altro nella stagione del Milan ed ha attirato l’interesse del club parigino. Leonardo, che conosce bene l’ambiente rossonero, sembra essere stregato da Theo Hernandez e disposto a tutto pur di acquistarlo. L’ex giocatore del Real Madrid potrebbe non riuscire a resistere alle lusinghe dei campioni di Francia. Per Pioli il rischio che Theo lasci il club è sempre più concreto.

