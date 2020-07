Premier League, UFFICIALE | Le date della stagione 2020/21

Il calcio inglese è pronto a ripartire: arrivano le date ufficiali per l’inizio della stagione di Premier League 2020/21

In attesa della fine dell’attuale campionato, manca una sola giornata, la Premier League guarda al futuro. Sono infatti state da poco annunciate le date ufficiali della nuova stagione. Un 2020/21 che, si spera, possa accogliere nuovamente i tifosi negli stadi inglesi e non solo. Ecco tutti i dettagli.

Attraverso un post su Twitter, l’account ufficiale della Premier ha reso note le date della stagione del campionato inglese 2020/21. Si riparte il prossimo 12 settembre 2020 mentre l’ultima gara del torneo chiuderà il campionato il 23 maggio 2021.

Il comunicato conferma come la Premier sia al lavoro per completare i calendari di FA Cup e Coppa di Lega, con l’annuncio che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Si attendono ulteriori novità ma, nel frattempo, una cosa è certa: il campionato inglese riprenderà il prossimo 12 settembre.

Premier League Shareholders today agreed to start the 2020/21 #PL season on 12 September

The final match round of the campaign will take place on 23 May

The Premier League will continue to consult with @FA and @EFL regarding the scheduling of all domestic competitions pic.twitter.com/AE21rTqiwK

— Premier League (@premierleague) July 24, 2020