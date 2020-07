Calciomercato, addio Inter e Juventus | Va in Liga

Inter e Juventus sono alla ricerca di un attaccante, ma l’obiettivo finora desiderato potrebbe sfumare.

La Roma è in piena lotta Europa League con il Milan e, alla fine del campionato, giocherà contro il Siviglia i sedicesimi della seconda competizione continentale. Una stagione con alti e bassi, quella della squadra di Fonseca, che potrebbe salutare uno dei ‘senatori’ della rosa. Si tratta di Edin Dzeko, autore quest’anno di diciotto gol e tredici assist tra Serie A ed Europa League. Secondo quanto riferito da Estadio Deportivo, il centravanti bosniaco potrebbe approdare in Liga, a discapito di Inter e Juventus.

Roma, Dzeko potrebbe lasciare: attenzione alla Liga

Nelle scorse settimane, si è parlato di un possibile approdo di Dzeko alla Juventus o all’Inter. I bianconeri sono molto interessati all’attaccante della Roma, soprattutto il ds Paratici. L’Inter, invece, è sul giocatore seguendo le direttive di Antonio Conte. Ma già durante la scorsa estate avrebbe potuto firmare per i nerazzurri, poi è arrivato il rinnovo di contratto per altri due anni. Il futuro del bosniaco, dunque, potrebbe essere in Liga: infatti, è il Betis Siviglia la squadra interessata.

Il progetto di Manuel Pellegrini sta prendendo forma, e l’appeal dell’allenatore cileno potrebbe attrarre diversi giocatori in uscita dai top club europei. Oltre a Dzeko, uno dei principali indiziati è David Silva, che lascerà il Manchester City a fine stagione. Pellegrini ha allenato David Silva e Dzeko proprio ai tempi del Ctiy e la sua presenza potrebbe risultare decisiva.

