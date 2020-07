Calciomercato Milan, Reina svela il suo futuro | E’ UFFICIALE

Nella giornata di ieri, l’Aston Villa ha raggiunto la salvezza grazie alla sconfitta del Watford sul campo dell’Arsenal e al pareggio contro il West Ham. Pepe Reina, in prestito al Villa dal Milan, ha annunciato il suo futuro.

L’Aston Villa era in una situazione critica in classifica. Solo la sconfitta del Watford all’Emirates contro l’Arsenal ha donato una chance ai Villans, sfruttata a dovere. Sul campo del West Ham, infatti, l’1-1 ha permesso al club di Birmingham di conquistare la salvezza a discapito proprio della squadra di Pozzo. Il portiere di proprietà del Milan Pepe Reina, ai microfoni della BBC, ha svelato il suo futuro proprio dopo l’obiettivo raggiunto.

Leggi anche —> Calciomercato Milan e Inter, beffa in arrivo | James in Premier!

Leggi anche —> Calciomercato, retroscena Rangnick | Elliott voleva anche l’ex Milan!

Milan, Pepe Reina svela il suo futuro

Reina è stato uno dei protagonisti della salvezza dell’Aston Villa, approdato in Inghilterra durante la scorsa sessione invernale di mercato in prestito secco. Per il momento tornerà al Milan, proprio come dichiarato dallo stesso portiere: “Non appenderò i guantoni al chiodo, sento di avere ancora due anni ad alti livelli. Tornerò al Milan, perché ho ancora un anno di contratto“.

Lo spagnolo ha fatto chiaramente intendere di non voler ritirarsi e di giocare ancora, almeno per i prossimi due anni. L’Aston Villa potrebbe trattare il trasferimento a titolo definitivo viste le ottime prestazioni di Reina negli ultimi mesi.

Potrebbe interessarti anche:

Calciomercato Milan, incontro con Ibrahimovic | Le ultime