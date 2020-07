Calciomercato, retroscena Rangnick | Elliott voleva anche l’ex Milan!

Il Milan è stato ad un passo da Ralf Rangnick nel calciomercato estivo: insieme al tedesco era spuntato anche un ex rossonero

Un prolungamento fino al 30 giugno 2022 che spazza via l’ipotesi Rangnick: Stefano Pioli allenerà ancora il Milan. Ma il tecnico tedesco è stato davvero vicinissimo a guidare i rossoneri a partire dalla stagione 2020/21, con un retroscena inedito che avrebbe visto un ex bandiera del Milan affiancarlo proprio in panchina. Tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Milan, Theo in Premier: si lavora allo scambio | Doppio assist per Inter e Juve

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, un big chiede l’addio | Sirene tedesche per lui!

Calciomercato Milan, con Rangnick anche un ex rossonero: il retroscena

Il Milan ha scelto la sua strada e la guida tecnica è stata confermata a Stefano Pioli. Il ‘Diavolo’, viste anche le convincenti uscite dei rossoneri dopo il lockdown, ha confermato la fiducia al tecnico emiliano scartando di fatto l’opzione Rangnick. Un’opzione che è stata più che viva nelle menti dei dirigenti rossoneri.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Insieme all’allenatore tedesco, inoltre, il club di via Aldo Rossi ha pensato di comporre un tandem con l’attuale tecnico del Benevento, ed ex Milan, Filippo Inzaghi. Una suggestione spazzata via in breve tempo da Pioli che, dopo il rinnovo, vuole tenersi stretta la panchina rossonera.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, super scambio in Premier | La Juventus rischia!

Inzaghi dunque è rimasto non solo nei cuori dei tifosi rossoneri ma anche nei pensieri della dirigenza della società di Elliott. Pensieri fugaci, il futuro del Milan si chiama Stefano Pioli: con buona pace di Rangnick e dell’ex punta, e tecnico rossonero, Inzaghi.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, occhi in Serie A | Colpo da 25 milioni

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, intrigo Ibrahimovic | La richiesta dello svedese