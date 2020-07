Calciomercato Inter, futuro Nainggolan | La rivelazione di Giulini

Il futuro di Nainggolan rimane molto incerto, fra la Sardegna ed il ritorno all’Inter: il presidente del Cagliari ha dato importanti aggiornamenti.

Spedito in esilio dall’Inter nell’estate scorsa, in Sardegna Nainggolan ha ritrovato la retta via: le prestazioni del centrocampista belga sono state straordinarie per larghe parti della stagione. Il futuro del ‘Ninja’, ora, resta in bilico fra il ritorno a Milano e la prosecuzione dell’avventura a Cagliari. In tutto questo, poi, potrebbero esserci anche destinazioni: il belga, infatti, ha molti estimatori e potrebbe essere una pedina di scambio importante per i nerazzurri. Il presidente dei ‘Casteddu’ Tommaso Giulini ha rilasciato importanti dichiarazioni riguardo al futuro di Nainggolan: i dettagli.

Calciomercato Inter, Giulini rivela | “È tutto in mano ai nerazzurri”

Al termine dell’assemblea di Lega Serie A, il presidente del Cagliari è tornato a parlare di Radja Nainggolan. Tommaso Giulini, infatti, ha parlato della possibilità che il centrocampista belga resti in Sardegna: “Prima di tutto occorre la volontà del giocatore, e dobbiamo ancora parlare con lui. Dopo di che è tutto in mano all’Inter. Se Conte vorrà tenerlo tornerà ad Appiano Gentile e rimarrà in nerazzurro. Altrimenti, come l’anno scorso, ne riparleremo con l’Inter: probabilmente a settembre”.

Il futuro di Nainggolan, quindi, nelle mani del tecnico salentino. Conte potrebbe decidere di dargli maggiore importanza, riservandogli un ruolo da protagonista nella prossima stagione, oppure potrebbe optare per la cessione in via definitiva. Le sorti del ‘Ninja’ si decideranno al termine della stagione: il presidente Giulini ha indicato in settembre come il momento ideale per discutere con i nerazzurri. Tutto è ancora aperto per Nainggolan, diviso fra Inter e Cagliari.

