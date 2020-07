Calciomercato Juventus, affare Milik | “Ha l’accordo con Paratici”

La Juventus sembra sempre più intenzionata a puntare su Milik per l’attacco, da Napoli rivelano: “Ha l’accordo con Paratici”.

Il favorito ad ereditare il posto di Higuain nella rosa della Juventus sembra essere Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco, che andrà in scadenza nel 2021, non vuole rinnovare con il Napoli e si appresta a cambiare aria. Anche nell’ultimo match degli azzurri, Milik è apparso distante dal resto della squadra. Dal capoluogo campano arrivano degli importanti aggiornamenti sul futuro dell’attaccante e sull’interessamento della Juventus.

Calciomercato Juventus, colpo Milik | “Ha l’accordo con Paratici”

La trattativa che potrebbe portare Milik a vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione vive un nuovo capitolo. Ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’, ha parlato il giornalista Ciro Venerato: “Il procuratore dell’attaccante polacco ha l’accordo con Fabio Paratici, ma De Laurentiis vuole 40 milioni di euro. Il Napoli vuole solamente Federico Bernardeschi come contropartita tecnica”. Il club partenopeo potrebbe essere uno scoglio importante per i bianconeri, perché il patron azzurro sembra essere deciso ad ottenere ciò che vuole. Il braccio di ferro tra Juventus e Napoli potrebbe protrarsi per tutta la prossima sessione di mercato e, per questo, la volontà di Milik rischia di essere decisiva per l’esito della trattativa.

