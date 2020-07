Barcellona-Napoli, Camp Nou a rischio | La decisione dell’Uefa

Novità importanti per quanto riguarda la sfida di Champions del prossimo 8 agosto tra Barcellona e Napoli: l’Uefa contatta le autorità

Secondo quanto riportato da ‘RAC-1’, la Uefa si sarebbe messa in contatto questa mattina con il dipartimento di salute della Generalitat catalana per avere le giuste garanzie di sicurezza per il regolare svolgimento di Barcellona-Napoli, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Continuano a crescere in Catalogna i casi di Coronavirus, con 969 positivi registrati nella giornata di ieri. Preoccupazione crescente per la confederazione che sta seriamente valutando il cambio di sede per la sfida tra la squadra di Setien e quella di Gattuso.

Barcellona-Napoli, le possibili alternative al Camp Nou

Tra le opzioni possibili per ospitare il big match vi sarebbero, in Portogallo, Oporto o Guimaraes. In casa Barcellona sembrerebbe esserci una ferma volontà di giocare al Camp Nou e non in campo ‘neutro’, volendo approfittare del sostegno dei tifosi blaugrana come fatto da quelli del Napoli nella gara d’andata.

Nonostante i segnali di tranquillità da parte di Generalitat, la situazione resta in forse dubbio con la decisione definitiva che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Il Coronavirus ritorna a complicare i piani del mondo del calcio: Champions League al Camp Nou, può saltare tutto.

