Calciomercato Inter, sondaggio per Messi | Ingaggio shock

L’Inter non smette di sognare Leo Messi per il calciomercato estivo: spuntano le cifre dell’affare, tutti i costi per portare la ‘Pulce’ in Serie A

In attesa di scendere in campo contro l’Atalanta per chiudere la stagione, l’Inter di Antonio Conte si candida ad assoluta protagonista di calciomercato. Messi sì, Messi no. Il tormentone è partito ormai da settimane, un sogno che il club di Zhang sta provando a coltivare sotto traccia per portare l’argentino in nerazzurro. In tal senso, spuntano le cifre del possibile affare con la dirigenza meneghina che avrebbe già sondato il terreno con il Barcellona: tutti i dettagli.

Calciomercato, Messi-Inter: retroscena Suning

Il sogno che può tramutarsi in una chance concreta. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, per vedere Messi all’Inter sarà necessario che la ‘Pulce’ si liberi ‘gratis’ dal Barcellona. I costi dell’ingaggio supererebbero quelli di Cristiano Ronaldo alla Juventus, con l’argentino che percepirebbe 50 milioni netti.

Grazie al Decreto Crescita, però, i costi sarebbero decisamente inferiori, con 65 milioni lordi (Ronaldo, a Torino, è fermo a 58) per vedere vestire di nerazzurro Messi. Affare complessivo da ben 260 milioni di euro, con la proprietà Suning che prima della scadenza della clausola del numero 10 dei catalani (31 maggio) avrebbe già sondato il terreno per portarlo alla corte di Conte. L’obiettivo nerazzurro è quello di interrompere in maniera definitiva l’egemonia della Juventus.

Calciomercato, Messi sul Duomo: furia Barcellona

Intanto spunta la rabbia del Barcellona sulla famosa immagine dell’ombra di Messi sul Duomo per presentare la sfida con il Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i Blaugrana si sarebbero infuriati soprattutto per il fatto di aver piazzato il logo dell’Inter sulla maglia della Pulce.

Il fatto che arriva dalla tv della società nerazzurra ha portato i catalani a richiamare i cinesi, minacciando una causa per violazione dei diritti d’immagine. Alla fine però non ci saranno azioni legali ma solo un avvertimento.

Messi dunque resta in orbita Inter per il prossimo anno: un sogno complicatissimo da Barcellona ma Conte ci spera.

