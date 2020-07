Calciomercato Inter, rinnovo più vicino | I dettagli

In casa Inter si guarda alla prossima stagione e, nel calciomercato estivo, potrebbe arrivare un rinnovo impensabile fino a qualche settimana fa. I dettagli

L’Inter vuole mantenere il secondo posto in classifica e nel prossimo turno di campionato si ritroverà davanti proprio l’Atalanta. La squadra di Gasperini, a -1 dal club meneghino, è il primo pensiero di Conte che vuole chiudere al meglio il campionato. Dal campo al calciomercato, la squadra di Conte potrebbe vedere un’importante ed inattesa conferma in vista della stagione che verrà: il rinnovo, per il nerazzurro, sarebbe sempre più probabile.

Calciomercato Inter, niente addio: può rinnovare

Un cambiamento radicale rispetto a quanto si ventilava, in casa Inter, lo scorso gennaio. Borja Valero, in scadenza al termine di questa stagione, sarebbe sempre più vicino a rinnovare con la società di Steven Zhang. Lo spagnolo ha dimostrato in più di un’occasione, ieri sera contro il Napoli l’ultima in ordine temporale, grande affidabilità per la mediana dell’Inter. Ecco dunque che l’ex Villarreal sarebbe sempre più vicino a prolungare l’attuale accordo fino al 30 giugno 2021, rimanendo a disposizione di Conte anche il prossimo anno.

Ad influire su questa decisione del club nerazzurro, secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, potrebbe essere anche il fatto che gli agenti dello spagnolo sono gli stessi di Hakimi, acquistato nelle scorse settimane dal Real Madrid.

Una conferma importante per mister Conte che sembra voler continuare a fare affidamento sul centrocampista accostato negli ultimi mesi alla Fiorentina oltre che diversi club spagnoli.

